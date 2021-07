Lors de sa visite, ce samedi 03 juillet, sur le chantier de construction de la pénétrante du port autonome de Conakry, Alpha Condé a saisi l’occasion à profit pour magnifié ses réalisations pouvant rivaliser avec les grandes puissances industrielles du continent africain.

«La Guinée a tous les moyens d’être la deuxième puissance économique après le Nigeria. Nous pouvons dépasser le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, il n’y a que le Nigeria qui peut nous dépasser. C’est mon ambition et tant que je vis, personne ne m’empêchera de le faire».

Dans sa vision du «gouverner autrement», le président Alpha Condé compte instaurer des changements radicaux dans le fonctionnement de l’Administration publique en affirmant que désormais «tous les paiements au niveau de l’administration se feront par monnaie électronique, que ce soit à l’hôpital, partout dans l’Administration. Parce que quand on paye l’argent à l’hôpital, on ne sait pas là où va l’argent. Maintenant, nous voulons que tout l’argent entre dans les caisses de l’État. Même à la loterie nationale, les billets seront pris par monnaie électronique. Alors, nous sommes déterminés à changer ça et moi j’ai pris mes responsabilités. J’ai dit aux ministres que ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à démissionner. Mais, personne ne détournera plus un franc de l’État et les partenaires privés aussi doivent accepter ce changement», a-t-il affirmé.