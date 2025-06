Le 27 mai dernier, un huissier de justice, assisté d’éléments du groupement de gendarmerie mobile n°15 de Kobaya, a procédé à la démolition de la maison des jeunes du quartier Fossidet, dans la commune de Sonfonia. Une opération qui a suscité la colère des habitants. En réaction, ce jeudi 5 juin 2025, les citoyens se sont mobilisés sur les décombres du bâtiment, appelant les autorités à intervenir urgemment.

La manifestation, à laquelle ont pris part jeunes, femmes et enfants, visait à alerter le gouvernement sur un litige foncier opposant la communauté locale à une certaine Gnalen Traoré, qui revendique la propriété du terrain.

Interrogé à ce sujet, Naby Soumah, chef coutumier de Yattayah Fossidet, retrace l’origine du différend : « Ce domaine appartenait à nos ancêtres, notamment à mon père, Karamo Soumah. Il y a plus de 20 ans, les jeunes lui ont demandé un espace pour leurs activités récréatives, et il leur a cédé ce terrain. Si aujourd’hui un particulier se dit propriétaire, qu’il présente les documents prouvant l’achat. En réalité, si quelqu’un devait vendre ce domaine, ce serait nous. Mais nous ne le ferons pas, car c’est le seul espace de loisirs qui reste pour notre jeunesse. J’invite toutes les personnes impliquées dans cette vente à restituer l’argent à l’acheteur », a-t-il déclaré.

Fodé Ibrahima Touré, secrétaire administratif de la jeunesse du quartier, appelle lui aussi à une résolution pacifique du conflit. « Nous ne voulons pas de violence, mais nous continuerons à emprunter toutes les voies légales. Le jour de la démolition, les gendarmes sont venus à 5 heures du matin. Quand nous leur avons demandé s’ils avaient une réquisition, ils nous ont renvoyés vers leur commandant, le colonel Talla Mané. Ce dernier nous a confirmé l’existence d’un ordre de démolition, mais sans concertation avec les autorités locales. Le chef du quartier, que nous avons contacté, a nié avoir signé quoi que ce soit. L’huissier a utilisé des documents falsifiés, mentionnant Mohamed Mangata Sylla comme président de la délégation, alors qu’il est président du conseil de quartier », a-t-il dénoncé.

Même son de cloche du côté de Mamadouba Soumah, secrétaire administratif du quartier et ancien président de la jeunesse : « Obtenir ce domaine a été le fruit d’un long combat. À l’époque, deux personnes revendiquaient sa propriété : un certain M. Doré et Mme Gnalen Traoré. M. Doré a fini par céder le terrain après discussions. Pour apaiser la situation, les responsables du quartier avaient proposé deux parcelles dans les bas-fonds à Mme Traoré. Elle avait accepté, mais n’a plus donné signe de vie. Aujourd’hui, nous demandons aux autorités de haut niveau de s’impliquer sérieusement dans cette affaire », a-t-il plaidé.

Contacté à son tour, le commandant de l’escadron mobile n°15 de Kobaya, le colonel Kalla Mané, a indiqué n’avoir fait qu’exécuter un ordre émanant de la haute hiérarchie.