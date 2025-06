L’administration Trump a officiellement adopté une mesure interdisant l’entrée aux États-Unis des ressortissants de douze pays, parmi lesquels figurent plusieurs États africains : Afghanistan, Birmanie, Tchad, République du Congo, Guinée équatoriale, Érythrée, Haïti, Iran, Libye, Somalie, Soudan et Yémen. Selon la Maison Blanche, cette décision s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité nationale.

Dans un communiqué publié ce jeudi 5 juin 2025, l’Union africaine indique avoir “pris note” de cette décision américaine imposant de nouvelles restrictions de voyage. Certains pays visés étant situés sur le continent, l’organisation continentale a tenu à faire entendre sa position.

“Tout en reconnaissant le droit souverain de toutes les nations de protéger leurs frontières et d’assurer la sécurité de leurs citoyens, la Commission de l’Union africaine lance un appel respectueusement aux États-Unis pour qu’ils exercent ce droit d’une manière équilibrée, fondée sur des preuves et reflétant le partenariat de longue date entre les États-Unis et l’Afrique”, peut-on lire dans le document.

La Commission exprime en outre sa vive inquiétude quant à “l’impact négatif potentiel de telles mesures sur les liens entre les peuples, les échanges éducatifs, l’engagement commercial et les relations diplomatiques plus larges qui ont été soigneusement entretenues au cours des décennies”.

S’appuyant sur les intérêts communs unissant les deux continents, l’Union africaine invite Washington à “adopter une approche plus consultative et d’engager un dialogue constructif avec les pays concernés”. Elle en appelle également à “une communication transparente et, le cas échéant, à des efforts de collaboration pour régler toute question sous-jacente qui aurait pu éclairer cette décision”.

Donald Trump a indiqué que la liste pourrait évoluer. L’ancien président américain a affirmé qu’elle serait susceptible d’être révisée si des “améliorations matérielles” étaient constatées. Il a également averti que d’autres nations pourraient être ajoutées à cette liste, à mesure que “des menaces émergent dans le monde”.