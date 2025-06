À l’occasion de la fête de Tabaski célébrée ce vendredi 6 juin 2025, les autorités guinéennes ont multiplié les annonces pour garantir un climat serein sur toute l’étendue du territoire national. De la confirmation officielle de la date par les affaires religieuses aux mesures de sécurité, en passant par la réglementation de la circulation, plusieurs membres du gouvernement ont pris la parole pour adresser leurs vœux aux fidèles et assurer le bon déroulement des festivités.

C’est d’abord le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, Karamo Diawara, qui a confirmé la tenue de la grande prière de l’Aïd el-Kebir à 9h00, tout en appelant les citoyens à l’unité, à la paix et au respect de la date officielle. « Chers musulmans, chers leaders religieux, chères populations croyantes, j’invite tout un chacun de vous à jouer pleinement son rôle […] afin que nous puissions préserver la paix, l’unité nationale et la cohésion sociale », a-t-il déclaré. Il a également adressé, au nom du président de la Transition, le général Mamadi Doumbouya, et du Premier ministre Amadou Uriba, ses vœux de bonne fête à l’ensemble des fidèles musulmans de Guinée et du monde.

Du côté du ministère du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourouno a annoncé que les journées du vendredi 6 juin et du samedi 7 juin 2025 sont « déclarées fériées, chômées et payées » sur tout le territoire. Une mesure qui permettra aux travailleurs des secteurs public, privé et mixte de pleinement profiter de ces moments de célébration en famille et en communauté.

Le ministère des Transports, par la voix de son titulaire Ousmane Gaoual Diallo, également porte-parole du gouvernement, a pour sa part dévoilé une mesure phare : l’interdiction de circulation des poids lourds du vendredi 6 juin à 7h00 jusqu’au dimanche 8 juin à minuit. Objectif : prévenir les accidents, réduire les embouteillages et garantir la sécurité des citoyens pendant cette période de forte mobilité. « Cette mesure s’inscrit dans les efforts constants du gouvernement pour prévenir les accidents de la route et améliorer la fluidité du trafic », a précisé le ministre, avant de souhaiter à tous une fête placée sous le signe « de la paix, du partage et de la fraternité ».

Dans le même élan sécuritaire, la Direction générale de la police nationale a annoncé la mobilisation de près de 4 000 agents à travers le pays pour veiller au bon déroulement des festivités.