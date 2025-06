À l’occasion de la fête de Tabaski, célébrée ce vendredi 6 juin 2025 par les fidèles musulmans en Guinée et à travers le monde, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Dalein Diallo, a adressé un message empreint de spiritualité et d’unité à ses compatriotes.

«Je tiens à adresser à l’ensemble de mes compatriotes musulmans, vivant en Guinée comme à l’étranger, ainsi qu’à toute la communauté musulmane à travers le monde, mes vœux chaleureux de bonne fête de l’Aïd El-Kébir », a déclaré l’ancien Premier ministre.

Rappelant la portée symbolique de cette fête du sacrifice, il a souligné qu’elle incarne « la grandeur du geste du Prophète Ibrahim (paix sur lui), symbole intemporel de foi, de soumission à la volonté divine et de fidélité aux principes spirituels les plus élevés ».

Dans une prière adressée à l’ensemble des fidèles, Cellou Dalein a exhorté chacun à s’inspirer de cet exemple : «En cette période sacrée, puissions-nous puiser dans cet exemple la force de privilégier notre foi et la défense de nos valeurs et convictions, au détriment de nos intérêts matériels et des honneurs passagers. »

Il a conclu son message en formant des vœux pour le pays : « Je prie Dieu, dans Sa miséricorde infinie, d’agréer nos prières, d’accepter nos sacrifices et d’accorder à notre nation la stabilité, la prospérité et la concorde, dans la justice et la solidarité. Amine. Aïd Moubarak à toutes et à tous. »