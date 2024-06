L’avocat Me Thierno Souleymane Baldé a reçu une visite impromptu à son domicile à Kobaya des agents de police de la Compagnie mobile et de sécurité à son domicile situé à Kobaya.

L’avocat explique “qu’une douzaine de policiers ont fait une descente chez moi” dans soirée du mardi 4 juin 2024. “D’après les voisins, il s’agit d’un pick-up de la CMIS accompagné d’une voiture BMW de couleur cendre. Ils ont frappé à la porte mais la femme de ménage a refusé d’ouvrir la porte. Ils ont escaladé la porte principale et se sont introduits dans la cour. Ils ont fouillé partout et ont cassé une des fenêtres de l’annexe où il y a beaucoup d’effets. Ils ont essayé de casser les portes métalliques mais en vain. Heureusement que les chiens étaient enfermés. Autrement, je suis certain qu’ils les auraient liquidé avant de pouvoir s’introduire dans l’enceinte de la cour. Ils sont restés une trentaine de minutes avant de repartir”, explique-t-il dans son récit.

Me Baldé dit avoir informé le procureur de la République et le Directeur régional de la police. Ainsi que les commissariats de Sonfonia et de Nongo et certains CMIS, notamment celle d’enco5 qui lui ont tous affirmé n’être pas au courant.

“J’ai décidé de porter plainte contre X pour violation de domicile et destruction de bien privé auprès du Tribunal de Dixinn dès ce mercredi. (…) Ceux qui sont derrière cette descente devraient savoir qu’on ne peut pas m’intimider. Je suis prêt à donner ma vie pour les causes que je défends. Je continuerai mon travail comme d’habitude. Quiconque a un élément d’information qui pourrait me permettre d’identifier les policiers qui ont escaladé ma porte est vivement sollicité”, a indiqué l’avocat qui défend notamment les familles des victimes du régime Alpha Condé dont la procédure judiciaire est en cours devant le tribunal de Dixinn.