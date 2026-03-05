Fidèle à son engagement en faveur de l’éducation et de la promotion de l’excellence académique, United Bank for Africa (UBA) Guinée, à travers la Fondation UBA, annonce le lancement de la 6ᵉ édition du Concours National de Dissertation (NEC) – édition 2026.

Cette initiative panafricaine, qui célèbre cette année 15 ans d’existence au sein du Groupe UBA, vise à encourager la pensée critique, la créativité intellectuelle et le leadership chez les jeunes élèves du continent.

Le concours est ouvert aux élèves du collège et du lycée issus des établissements publics et privés, aussi bien à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

Des sujets pour stimuler la réflexion des jeunes.

Pour cette édition 2026, deux thématiques ont été retenues afin d’encourager les élèves à réfléchir sur des enjeux éducatifs et sociétaux majeurs :

Collège : « Selon toi, pourquoi la lecture est-elle essentielle pour la réussite scolaire et personnelle ? »

Lycée : « Quel rôle la jeunesse doit-elle jouer dans le développement économique et social de la Guinée ? »

À travers ces sujets, la Fondation UBA souhaite valoriser la capacité d’analyse, l’esprit critique et l’expression écrite des élèves guinéens.

Une condition de participation renforcée

Grande nouveauté cette année : seuls les élèves ayant obtenu une moyenne générale d’au moins 14 sur 20 lors des examens précédents pourront participer au concours. Cette mesure vise à renforcer le niveau d’excellence et à encourager la performance académique.

Des récompenses attractives pour les meilleurs candidats

Les lauréats de cette édition bénéficieront de récompenses importantes :

1er prix : 20 000 000 GNF

2ᵉ prix : 15 000 000 GNF

3ᵉ prix : 10 000 000 GNF

Des ordinateurs portables pour les meilleurs finalistes

Un satisfecit officiel pour les lauréats

Modalités de participation

Le concours a été officiellement lancé le vendredi 27 février 2026, et les candidats auront jusqu’au mercredi 25 mars 2026 pour soumettre leur dissertation.

Les dossiers de participation devront inclure :

La dissertation,

Une photo d’identité,

Une copie de la carte scolaire ou du badge.

Les candidatures peuvent être déposées :

Dans une enveloppe fermée dans l’agence UBA la plus proche,

Au niveau des Directions Préfectorales de l’Éducation (DPE),

Ou envoyées par email à : necguinee@ubagroup.com.

Les informations suivantes doivent obligatoirement figurer sur chaque copie : nom et prénom, âge, établissement scolaire, classe, numéros de téléphone (élève et tuteur), ville ou commune et quartier.

Une finale nationale à Conakry

À l’issue du processus de sélection, les meilleurs candidats participeront à la finale nationale, qui se tiendra à Conakry, suivie de la cérémonie officielle de remise des prix.

À travers cette initiative, UBA Guinée, à travers sa Fondation, réaffirme son engagement en faveur de l’éducation, considérée comme l’un des piliers essentiels du développement durable en Afrique.