La Direction générale des élections a franchi une nouvelle étape dans le processus d’organisation des élections législatives et communales prévues le 24 mai prochain. Ce jeudi 5 mars, elle a procédé à l’installation officielle de la commission financière.

Selon l’organe en charge des élections, cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de l’article 275 du Code électoral, qui fixe notamment les modalités relatives au montant de la caution et aux plafonds des dépenses de campagne.

Placée sous la tutelle directe de la Direction générale des élections, la commission financière est investie de trois principales missions. “Elle est chargée de proposer le montant de la caution à verser par les candidats ou les listes de candidats engagés dans les élections législatives couplées aux communales, de déterminer le plafond global des dépenses pouvant être engagées par ces candidats ou listes de candidats, et d’élaborer un rapport motivé à transmettre à la Direction générale des élections pour validation”, précise la DGE.

S’agissant de la durée de ses travaux, la Direction générale des élections précise que la commission siégera du 5 au 9 mars 2026.

Elle est composée de représentants de plusieurs entités impliquées dans le processus électoral.