Le procès en appel de l’ancien premier ministre, Kassory Fofana n’a pas pu se tenir ce jeudi 4 mars 2026, devant la cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Pour cause, le prévenu serait “gravement malade”

Comme à l’accoutumée, l’absence du prévenu a été constaté dès l’ouverture de l’audience.

Appelé à s’exprimer sur cette absence, le parquet spécial a déclaré avoir reçu un document de l’administration pénitentiaire faisant cas de l’etat de santé du prévenu. Il à ainsi demandé à la cour de la mise liberté du prévenu compte tenu de son état de santé qui serait “très grave”

Après des minutes de suspension de l’audience, le juge Daye Mara a ordonné la mise en liberté de Dr Ibrahima Kassory Fofana et a renvoyé l’affaire au 26 mars pour la suite des débats.