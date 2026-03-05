C’est désormais officiel. La Confédération Africaine de Football vient d’annoncer le report de la prochaine édition de la Coupe d’Afrique des Nations, initialement prévue du 17 mars au 03 avril, au Maroc. Dans un communiqué publié ce jeudi, la CAF a indiqué que la compétition se jouera finalement en été prochain, du 25 juillet au 16 août 2026.

A moins de trois semaines du coup d’envoi de l’édition 2026 de la Coupe d’Afrique des Nations féminine, la CAF a finalement reporté la compétition, confirmant ainsi les dernières rumeurs.

Dans son communiqué, l’instance faîtière du football africain mentionne que “après des discussions entre la CAF et ses partenaires, la FIFA et d’autres parties prenantes, la CAF a décidé de reprogrammer les dates de la Coupe d’Afrique féminine de football TotalEnergies CAF 2026, du 25 juillet au 16 août 2026 ; afin d’assurer le succès de cette importante compétition féminine, compte tenu de certaines circonstances imprévues”.

Par ailleurs, selon la presse marocaine, les Fédération Royale Marocaine de Football aurait aurait exprimé des réserves quant au calendrier, estimant que la compétition pourrait perturber le championnat national, déjà interrompu à deux reprises en raison de la CAN masculine et de la Coupe arabe 2025.

Ce report intervient au moment où les sélections participantes avaient déjà entamé les préparatifs à l’image de l’équipe marocaine qui a disputé deux matchs amicaux contre le Burkina Faso.