Dans son mandement pour le carême 2025, l’archevêque de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, a donné des orientations aux fidèles chrétiens sur la manière de vivre pleinement cette période de jeûne et de prière. Il exhorte ses coreligionnaires à ne pas se limiter au jeûne, mais à embrasser une démarche spirituelle plus profonde, fondée sur la conversion du cœur, la prière, la pénitence et l’aumône.

« Il ne s’agit pas pour nous, faut-il le rappeler toujours, de nous contenter de jeûner uniquement tous les jours de ce temps fort de la vie chrétienne pour faire un bon carême et bien célébrer la fête de Pâques en 2025 », a-t-il souligné.

Poursuivant son message, il a insisté sur l’importance d’un cheminement spirituel soutenu, en mettant l’accent sur plusieurs aspects essentiels de la foi : « Il s’agit surtout d’entrer dans un cheminement fortement soutenu par la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, ainsi que par des efforts continus dans les domaines suivants : la conversion du cœur, la prière, la pénitence, l’aumône, la célébration de l’initiative des 24 heures pour le Seigneur, la valorisation de la dignité qu’apporte le baptême à tous les membres du peuple de Dieu pour bâtir ensemble une Église synodale en Guinée. »

L’archevêque a également exhorté les fidèles à mettre en pratique les engagements pris lors des travaux de la session pastorale tenue du 26 au 28 septembre 2024, afin d’accompagner cette période de carême par des efforts persévérants et sincères.