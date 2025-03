Le Premier ministre, Bah Oury, s’est exprimé devant la presse ce mercredi 5 mars 2025, affirmant que les élections pour le retour à l’ordre constitutionnel auront bien lieu au cours de l’année.

“Je dois vous rassurer que c’est un objectif prioritaire du président de la République. Ce n’est pas un processus que nous cherchons à banaliser, c’est le principe fondateur de cette transition. Ce qu’il faut retenir, c’est que le retour à l’ordre constitutionnel sera effectif. Il y aura un référendum, des élections présidentielles et législatives. À partir de ce moment-là, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire seront pleinement rétablis, et le pays retrouvera son cadre constitutionnel”, a-t-il expliqué.

Concernant le calendrier, Bah Oury a précisé que les discussions sont en cours : “La principale difficulté à surmonter est la constitution du fichier électoral. Dans certains pays, un fichier électoral contesté peut être une source de déstabilisation. Depuis l’instauration des élections multipartites en Guinée, nous n’avons pas encore réussi à obtenir un fichier suffisamment consensuel pour garantir la transparence du processus. C’est pourquoi le fichier actuel est adossé au PNRAVEC, le recensement administratif à vocation d’état civil. Certains experts indiquent que cela fait huit ans que ce travail est en cours.”

Il a annoncé également avoir saisi les autorités compétentes afin d’accélérer le processus : “J’ai invité hier le ministre de l’Administration du Territoire, qui est en charge de la gestion du processus électoral, à convoquer le comité de pilotage. L’objectif est que toutes les parties prenantes soient informées des avancées et qu’ensemble, nous puissions fixer un calendrier clair pour l’organisation du référendum ainsi que des élections présidentielles et législatives.”