En marge d’une conférence de presse, ce mercredi 5 mars 2025, le Premier ministre Bah Oury s’est prononcé sur sa prétendue interdiction de sortir du pays en décembre dernier. Une nouvelle qui d’ailleurs avait suscité d’énormes réactions partout à travers le pays.

Dans sa communication, Bah Oury a tout d’abord donné les raisons qui l’avaient poussé à annuler son voyage. “Vous savez traditionnellement, les uns et les autres ont besoin de souffler pour se réoxygéner pour être plus efficaces. Je n’ai jamais été interdit de sortir du pays. Je devais plutôt aller voir mon petit-fils. Mais j’ai changé d’avis parce que la situation qui prévalait, avec tout ce qu’on entendait à gauche et à droite. Il y avait même un de vos confrères qui se complaît à raconter des tas de choses par-ci, par-là, comme quoi il y avait d’autres programmes qui étaient attendus et que je partais pour ne plus revenir. Donc ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées”, a indiqué Bah Oury, déplorant que des informations non vérifiées soient relayées par certains hommes de médias.

“Le combat politique dans ce pays se fait maintenant à travers les réseaux sociaux. Il y a des journalistes, entre guillemets, nationaux, pour les entretenir, il faut conforter les positions de certains, alimenter des rumeurs qui déstabilisent et qui ne sont fondées sur absolument rien. Heureusement que je n’étais pas parti parce que sinon, ça allait encore leur donner du grain à moudre. Donc ce sont des rumeurs qui ne sont pas fondées. Et dans un certain temps, lorsque j’ai vu tout le faisceau de rumeurs par la suite, j’ai dit heureusement que je ne suis pas parti parce qu’ils avaient préparé quelque chose”, a-t-il déploré.