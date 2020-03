Construction du carrefour KM36: «nous sommes pratiquement à la fin», assure le ministre Naïté

Le ministre des Travaux publics a visité, ce mercredi 4 mars 2020, le chantier de reconstruction du carrefour Km36. Moustapha Naité a annoncé l’ouverture de la voie à partir de la semaine prochaine.

Sur le terrain, le ministre Moustapha Naité s’est réjoui de constater que les travaux de réfection du giratoire du grand carrefour de Km 36. “Il vous souviendra que nous avons changé d’approche. Au lieu de faire en bitume, nous avons changé pour mettre du béton hydraulique au niveau des grands giratoires pour pouvoir supporter le traffic qui est très intense. Chaque fois qu’on faisait du bitume après un an, deux ans ont voit de dégradation. Cette fois-ci on a appliqué du bitume hydraulique de 24 cm au niveau du carrefour Km36 qui est un des plus grands giratoires de la Conakry. Nous sommes pratiquement à la fin. Le béton est à 14 jours sur l’autre voie. Donc, nous comptons libérer ça dans la semaine qui suit après avoir naturellement assaini les pourtours des giratoires”.

Pour ce qui est de la garantie, le chef de mission de contrôle GIC Mali, Abdoulaye Traoré rassure : «on a aménagé 10 mille mètres carrés pour l’ensemble du carrefour Km36. Ce qui représente à peu près 2500 mètres cubes de béton armé. On a eu a assuré la sécurité avec un épaisseur de 24 cm de béton armé. Nous avons fait les travaux suivants les règles de l’art, avec des vérifications topographiques et laboratoires bien faites. De mesures d’évacuation des eaux usées et le curage de caniveaux sont prises pour éviter la dégradation prématurée des travaux. En moins, cette chaussée en béton armé peut durer 25 ans s’il n’y a pas d’interférence extérieure», a-t-il rassuré.