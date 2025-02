Le Conseil national de la transition (CNT) a célébré, ce mercredi 5 février 2025, son troisième anniversaire au Palais du peuple. La cérémonie, placée sous le signe de la réflexion et de la reconnaissance, a débuté par la lecture du Saint Coran et des prières pour la paix et la stabilité du pays. Elle a réuni d’éminentes personnalités, notamment des grands imams de Conakry, des prêtres, des présidents d’institutions nationales, des diplomates accrédités en Guinée et des membres du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Dans son discours, le président du CNT, Dansa Kourouma, a mis en avant trois années de travail intense, marquées par des réformes et des engagements forts. “Nous avons œuvré avec rigueur, courage et patriotisme pour honorer la mission qui nous a été confiée. Dès le premier jour, nous avons mesuré l’ampleur de la tâche et les attentes placées en nous”, a-t-il déclaré.

Il a souligné que durant ces 1 095 jours, le CNT a adopté des textes législatifs clés pour la refondation institutionnelle et encadré des réformes stratégiques en faveur de l’État et des citoyens. “Notre rôle ne s’est pas limité à légiférer. Nous avons accompagné et contrôlé l’action gouvernementale avec exigence, dans un souci constant de redevabilité et de transparence”, a-t-il ajouté.

Un hommage appuyé à Mamadi Doumbouya

Dansa Kourouma a également tenu à saluer l’engagement du président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, qu’il a qualifié de “premier allié du CNT”. Selon lui, la vision du chef de l’État pour une Guinée réconciliée et tournée vers l’avenir a été une source d’inspiration constante pour l’institution législative.

Le président du CNT a aussi mis en avant la diversité et la complémentarité des 81 membres de l’organe législatif de la transition, issus de toutes les couches sociales du pays. “Chaque voix compte, chaque expertise est précieuse. C’est dans cette diversité que nous trouvons notre force”, a-t-il insisté.

Un point clé : l’avant-projet de la nouvelle Constitution

Dans son bilan, Dansa Kourouma a particulièrement mis en lumière l’élaboration et l’adoption de l’avant-projet de la nouvelle Constitution, un jalon majeur du processus de transition. Ce texte, présenté à toutes les autorités de la transition ainsi qu’aux parties prenantes guinéennes, a fait l’objet d’une large campagne de vulgarisation dans les 33 préfectures du pays. “L’écho de cet exercice démontre que notre institution est en phase avec les aspirations du peuple guinéen”, a-t-il affirmé.

La cérémonie s’est achevée par la coupure symbolique d’un gâteau, suivie de la projection d’un film institutionnel retraçant les réalisations du CNT au cours de ces trois années. Un moment de célébration qui, au-delà du faste, a surtout permis de réaffirmer les ambitions de l’organe législatif pour la suite du processus de transition.