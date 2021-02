Il y a quelques semaines, le gouvernement a débuté une opération de désencombrement des différentes artères de la capitale Conakry. Après le marché Niger et plusieurs autres artères, c’est au tour du tronçon Taouyah-Kaporo-Lambanyi. Des bulldozers de l’armée ont démoli, ce jeudi 04 février 2021, au marché Taouyah plusieurs kiosques, salons de coiffures, des boutiques, bars-café, ateliers de couture, ateliers de tapisserie, hangars, restaurants, etc.

Ce passage des machines à cet endroit laisse vivre les habitants des scénarios inédits. Des cris, des frustrations entre autres, secouent ces personnes dépourvues de tous arguments et gestes pour sauver leurs uniques revenus.

Trouvant sur les lieux de démolitions, plusieurs propriétaires de kiosques, boutiques, salons de coiffure, ateliers de tapisserie, se disent déçus du gouvernement et se demandent à quel Saint se vouer.

« Vraiment nous on a tout perdu. On ne sait plus quoi faire et que dire par rapport à cette situation. La seule activité sur quoi on pouvait gagner de la dépense c’est ce qu’on vient de gâter pour nous. Beaucoup gagnaient leur quotidien ici, mais hélas tout est démoli. Le gouvernement a mal fait quand même », se plaint Sory Diallo, propriétaire d’un bar café.

Sur le visage des citoyens cibles des déguerpissements, la pitié se fait sentir et la colère face à l’épreuve amère à laquelle ils prennent part.

« Moi c’est ici je me débrouillais pour trouver de quoi mettre sous la dent et nourrir ma famille. Et le gouvernement est venu tout ravager. Moi je suis âgé et il sera difficile pour moi de joindre les deux bouts. Si le président appelle ça gouverner autrement, les Guinéens n’ont pas encore commencé à souffrir avec ce que je vois là. Mais on s’en remet à Dieu », lance ce père de famille qui a préféré garder l’anonymat.

A noter que plusieurs artères de la capitale sont visées par ce processus de démolition dans les jours avenir.