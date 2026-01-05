Au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 28 décembre par la Cour suprême, confirmant la victoire de Mamadi Doumbouya, les messages de félicitations à l’endroit du président élu se multiplient. Plusieurs chefs d’État ont salué l’issue du scrutin, parmi lesquels le président rwandais, Paul Kagame.

Dans un message publié sur ses canaux officiels, le chef de l’État rwandais a adressé ses félicitations à son homologue guinéen.

« Félicitations à mon frère, le Président Mamadi Doumbouya, pour son élection à la présidence de la République de Guinée », a écrit Paul Kagame, mettant en avant la relation personnelle et diplomatique entre les deux dirigeants.

La Guinée et le Rwanda entretiennent des relations bilatérales qualifiées de solides, qui se sont particulièrement renforcées depuis l’arrivée au pouvoir du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD).

Dans son message, Paul Kagamé a également exprimé sa volonté de poursuivre et de renforcer cette dynamique de coopération.

« Nous nous réjouissons à l’idée de renforcer davantage nos solides relations bilatérales et de travailler étroitement ensemble afin de faire avancer nos priorités communes et la prospérité de nos nations », a-t-il ajouté.

Cette déclaration intervient dans un contexte de reconnaissance internationale progressive du processus électoral guinéen, marquant la fin de la transition politique ouverte à la suite du changement de régime.

Pour le nouveau président guinéen, ces messages de soutien constituent un signal politique fort, alors que s’ouvrent les premiers chantiers de son mandat, notamment la consolidation des institutions, la relance économique et le renforcement de la coopération régionale et internationale.