Déclaré d’office vainqueur de l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, Mamadi Doumbouya s’est adressé pour la première fois à la nation en tant que président de la République de Guinée.

Dans son allocution, le chef de l’État élu a tenu un message de rassemblement, affirmant d’emblée qu’« aujourd’hui, il n’y a ni vainqueur ni vaincu. Il n’y a qu’une seule Guinée, unie et indivisible ».

S’inscrivant dans cette dynamique d’unité nationale, Mamadi Doumbouya a lancé un appel solennel à l’ensemble des filles et fils du pays, ainsi qu’à la diaspora guinéenne, les invitant à « se rassembler pour bâtir ensemble une Guinée nouvelle, une Guinée de paix, de justice, de prospérité partagée et de souveraineté politique et économique pleinement assumée ».

Le président élu a également réaffirmé sa volonté d’ouverture et de dialogue : « Pour ma part, je tendrai la main à toutes les filles et à tous les fils de la nation afin de construire ensemble un avenir prospère », a-t-il conclu.