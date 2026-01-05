La Direction Générale des Examens et Contrôle Scolaire (DGECS), relevant du ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, a annoncé la poursuite des inscriptions des candidats aux examens nationaux pour l’année scolaire en cours. L’annonce a été faite ce lundi 5 janvier 2026 à travers un communiqué officiel.

Selon la DGECS, cette prolongation concerne uniquement les candidats déjà enregistrés sur la plateforme dédiée. « La Direction Générale des Examens et Contrôle Scolaire (DGECS) informe l’ensemble des écoles et établissements scolaires que les inscriptions des candidats déjà enregistrés sur la plateforme d’inscription [www.dgecs.com](http://www.dgecs.com) se poursuivent jusqu’au 15 janvier 2026, délai de rigueur », précise le communiqué.

L’institution rappelle toutefois que certaines opérations administratives ne sont plus recevables. Il s’agit notamment des transmissions des listes de candidats en session reculée ainsi que des procédures de validation des diplômes étrangers. « Toutefois, il est à rappeler que, conformément au courrier N°2025/1643/MEPUA/DGECS du 22 décembre 2025, les transmissions des listes des candidats en session reculée, ainsi que les opérations de validation des diplômes étrangers, ont pris fin le 31 décembre 2025 », souligne la DGECS.

Dans ce contexte, la Direction Générale des Examens et Contrôle Scolaire appelle les responsables du système éducatif à une implication rigoureuse afin d’éviter toute exclusion liée au non-respect des délais. « À cet effet, les Inspecteurs Régionaux de l’Éducation (IRE), les Directeurs Préfectoraux et Communaux de l’Éducation (DPE/DCE), ainsi que les responsables des écoles et des établissements scolaires, sont invités, chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer l’inscription effective de l’ensemble des candidats dans le délais prescrit », indique le communiqué.

La DGECS conclut en misant sur le professionnalisme et la diligence des acteurs éducatifs pour assurer la bonne organisation des examens nationaux et le respect strict du calendrier établi.