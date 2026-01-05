Sur sa plateforme Truth Social, le président américain Donald Trump a récemment diffusé des statistiques relatives à la proportion d’immigrés bénéficiant d’aides sociales aux États-Unis, ventilées par pays d’origine.

Selon ces données, la Guinée se classe au 8ᵉ rang mondial, avec 65,8 % de ses ressortissants installés sur le sol américain percevant des prestations sociales. À l’échelle africaine, le pays occupe la troisième position, derrière la Somalie (71,9 %) et le Congo (66,0 %).

Au niveau mondial, le classement est dominé par le Bhoutan, dont 81,4 % des ressortissants vivant aux États-Unis bénéficieraient d’aides sociales. Il est suivi par le Yémen du Nord (75,2 %) et la Somalie (71,9 %), qui complètent le trio de tête.