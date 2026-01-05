Les activités scolaires ont effectivement repris ce lundi 5 janvier 2026 à travers le pays, à la suite de la signature d’un protocole d’accord entre le gouvernement et l’intersyndicale de l’éducation. Celle-ci regroupe la Fédération syndicale des professionnels de l’éducation (FSPE), le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et le Syndicat national de l’éducation (SNE).

Cette reprise marque la fin de plusieurs jours de grève générale et illimitée déclenchée par la FSPE et le SNE, un mouvement qui avait profondément perturbé le fonctionnement du système éducatif guinéen. Dès les premières heures de la matinée, une équipe de Guinee360 a sillonné plusieurs établissements scolaires de la capitale pour constater l’effectivité du retour en classe.

À l’école primaire franco-arabe de Yattaya, le directeur, Ahmed Chérif Fadiga, s’est félicité de la reprise des cours, tout en appelant à une mobilisation collective autour de l’éducation des enfants.

« On a repris les cours, grâce à nos combattants syndicalistes et l’effort du gouvernement. Donc, nous faisons une bonne marche pour les mois qui restent de l’année. On était un peu inquiet, mais grâce à Allah, cette inquiétude est levée.

Beaucoup parmi les enfants ont désappris. Parce que certains parents, même s’il n’y a pas d’école, ils ne vont pas obliger leurs enfants à apprendre à la maison. Parce que pour apprendre, ce n’est pas seulement à l’école. Les parents, les élèves et les enseignants collaborent main dans la main pour que le futur cadre de ce pays-là soit bien formé », a-t-il souligné.

Au lycée-collège de Lambanyi, la reprise semblait également bien engagée, selon l’administration de l’établissement. « Sur 12 professeurs programmés, 11 ont répondu présents. Du côté des élèves, 732 étaient programmés, 647 ont répondu présents dont 201 filles. 8 encadrants programmés, 6 ont répondu présents dont 2 femmes », a détaillé le proviseur, Morlaye Tassen Yansané.

Rencontré en situation de classe, Alpha Ibrahima Diallo, professeur de chimie, a décrit une rentrée presque normale dès les premières heures. « Je suis venu à 7h45. J’ai trouvé le proviseur, ses adjoints, les senseurs d’études, les élèves. On a monté les coureurs comme d’habitude à 7h45. Dès 8h, tous les élèves étaient en classe, les professeurs étaient là. Donc les cours ont effectivement démarré. Cette reprise a été vivement saluée par tout le monde, parce qu’il y a eu entente entre l’intersyndicale. Donc vraiment tout le monde est soulagé. Présentement en chimie, je ne suis pas en retard, parce que j’étais là pendant les deux semaines de congés avec les enfants, je les ai programmés, ils sont venus. Actuellement, je suis sur le sixième chapitre du programme qu’est la chimie solution. Donc je suis sur les solutions tampons. »

Toutefois, malgré cette reprise officielle, certains enseignants constatent une affluence encore timide des élèves. C’est le cas de Hawa Sidibé, professeure de français dans le même établissement. « Ce que nous constatons sur le terrain, les élèves n’ont pas répondu massivement. Certains ont peur.

Pour eux, jusqu’à présent, c’est la même grève qui continue. Les parents d’élèves aussi ne comptent pas laisser les enfants venir à l’école. Nous leur disons de laisser les enfants venir. Le gouvernement et l’intersyndical ont trouvé un terrain d’entente. Vraiment, nous souhaitons que la reprise soit effective », a-t-elle martelé.

Malgré ces réticences persistantes, autorités éducatives et acteurs syndicaux espèrent un retour progressif à la normale dans les prochains jours, afin de rattraper le temps perdu et stabiliser l’année scolaire.