Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a réagi à l’élection de Mamadi Doumbouya à la magistrature suprême, à la suite de la présidentielle de 2025.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a salué ce qu’il qualifie d’expression claire et massive de la volonté populaire.

« La Guinée a choisi. La démocratie s’est exprimée. Le peuple guinéen a parlé avec force, calme et clarté. Dans les urnes, une confiance massive s’est dégagée : 86 % des suffrages dès le premier tour. Une victoire nette, sans équivoque. La Cour suprême a confirmé les résultats de l’élection présidentielle de 2025, consacrant ainsi Mamadi Doumbouya Président de la République », a écrit Ousmane Gaoual Diallo.

Pour le ministre des Transports et porte-parole du gouvernement, cette élection marque l’ouverture d’une nouvelle étape pour le pays, placée sous le signe de l’unité et de l’engagement collectif.

« Une page d’espoir, de responsabilité et d’engagement collectif. Cette victoire est avant tout celle du peuple guinéen, de son courage et de sa détermination à aller de l’avant. Ensemble, continuons. Ensemble, bâtissons. Pour la Guinée. Pour l’avenir. »