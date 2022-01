6300 fonctionnaires ont été annoncés à faire valoir leur droit à la retraite au mois de novembre 2021. Mais avant d’aller à la retraite, Julien Yombouno compte passer à des vérifications afin d’éviter des erreurs.

«Nous sommes en train de vérifier certains cas parce que vous savez que parfois des actes administratifs peuvent avoir des erreurs. Et s’il y a des erreurs nous allons procéder à la correction. Donc, on va porter l’action pour ramener à la juste proportion au nombre de personnes qui vont finalement à la retraite. Il y aurait des personnes qui ont été envoyées indûment à la retraite et nous sommes en train de préparer la situation, sortir toutes ces personnes là et les réhabiliter en essayant de rapporter l’arrêter qui a décidé de les mettre à là retraite», a-t-il rassuré au micro de nos confrères de radio Espace, dans l’émission les GG ce mercredi 05 janvier 2022.

Par ailleurs, Julien Yombouno a déclaré qu’il est difficile à l’heure actuelle de donner un nombre exact des personnes qui devront aller à la retraite. Puisque le contrôle continue afin de mettre tout en œuvre. « On ne peu pas avoir un nombre exact. Parce que le contrôle continue. Les réclamations continuent. Même hier soir? j’ai vu près d’une douzaine de réclamations. Donc, on se donne du temps. On est pas pressé d’autant plus que les retraites ont deux mois de salaire avant de partir définitivement à la retraite. C’est-à-dire le départ définitif, c’est à compter de fin février. Ils n’auront plus de salaire. Ils ont janvier et février comme salaire. Mais pour nous d’ici 20 janvier nous allons corriger l’acte, et rétablir les gens dans leur droit s’il s’avère qu’ils ne doivent pas aller à la retraite et qui se sont retrouvés par erreur sur la liste des retraités(…) Par rapport aux 14000 déjà non postés c’est de chiffres estimative. Une fois qu’on décapante clairement la situation, c’est en ce moment qu’on va savoir exactement le nombre exact de ce qui ne sont pas postés. Maintenant le cas d’abandon je ne peux pas les communiquer maintenant. Parce que c’est des chiffres provisoires. Tant que le travail n’est pas fini nous ne pouvons pas données des chiffres exacts», a-t-il indiqué.