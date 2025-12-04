Les enseignants guinéens sont en grève depuis le lundi 1ᵉʳ décembre, à l’appel de l’intersyndicale SNE–FSPE. Alors que le Syndicat national de l’éducation (SNE) et la Fédération syndicale professionnelle de l’éducation (FSPE) s’étaient retirés en déposant un avis de grève à compter du 1ᵉʳ décembre, le gouvernement avait poursuivi les négociations avec le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG). Les deux parties ont conclu un protocole d’accord le 2 décembre, mais celui-ci n’a pas suffi à apaiser les tensions. La colère des enseignants demeure intacte.

En coulisses, des rumeurs accusent les grévistes de connivence avec l’ancien président Alpha Condé. Des accusations fermement démenties par le secrétaire général du SNE, Michel Pépé Balamou, lors de l’assemblée générale de l’intersyndicale SNE–FSPE, ce 3 décembre. « Ils veulent maintenant politiser notre combat : ‘Pépé est allé à Bruxelles rencontrer le professeur Alpha Condé.’ Mensonge », a-t-il dénoncé, avant d’expliquer l’objet de son déplacement. « En juin, j’ai participé à la Conférence internationale du travail. Nous avons créé des partenariats syndicaux.

L’Internationale de l’Éducation nous a même écrit pour demander l’avis de la FSPE, du SLECG et du SNAESURS sur le SNE. Avant leur réponse, nous avons décidé d’aller à Bruxelles avec des pièces justificatives pour montrer nos activités. Les négociations étant en cours en Guinée, je n’ai pas fait de photos. Même à l’aéroport, je n’ai pas sorti mon téléphone. Mon ordre de mission est signé par l’État. Comment pourrais-je voyager avec un passeport de service pour rencontrer un opposant au régime ? Mais voilà le discours que certains camarades du SLECG ont fait passer au gouvernement pour nous discréditer. On m’a même provoqué parce que j’étais habillé en jaune. J’ai compris que l’intoxication était passée par là. Quelqu’un peut-il aller rencontrer un opposant avec des documents comme ça ? Il se dit que Pépé roule pour Alpha Condé et que je suis allé à Bruxelles pour le rencontrer. Quand j’ai été au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, le ministre Bourouno m’a provoqué en disant : ‘Pépé, aujourd’hui tu es habillé en jaune. Chaussures jaunes, pantalon jaune, chemise jaune’. [Le jaune est la couleur du RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir.] J’ai immédiatement compris que l’intoxication était passée par là. Le camarade Algassimou aussi, ils vont le coller à Dalein [Cellou Dalein Diallo, opposant politique en exil]. C’est toujours comme ça », a-t-il expliqué.

Le syndicaliste a tenu à rassurer ses « camarades enseignants » quant à son engagement pour l’amélioration de leurs conditions de vie. « Moi, Pépé Balamou, on peut tout dire de moi sauf que je suis politicien. Je suis dans l’éducation. Je ne publie que sur l’éducation. Je ne suis ni anti-régime ni manipulé. Nous avons participé à des événements organisés par le CNRD. Nous ne nous camouflons pas. Nos numéros sont ouverts. Nous sommes apolitiques. Notre combat est purement social : la défense des intérêts matériels et moraux des enseignants. Nous avons demandé aux enseignants de rester à la maison. La grève, c’est la cessation momentanée du travail. L’enseignant ne perturbe aucune campagne. Il ne jette pas de pierres. Il reste chez lui et revendique son droit. »

Avant de conclure, il a lancé un appel au président de la transition : « Nous demandons au Président de la République de ne pas écouter les sirènes de la propagande et de l’intoxication. Avoir les enseignants contre soi n’est pas bon. Nous sommes partout : capitale, régions, préfectures, sous-préfectures, districts, villages. Nous formons les présidents, les ministres, les députés et les cadres de l’État. Nos préoccupations doivent être prises en compte. »