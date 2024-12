À travers un communiqué publié ce mercredi 4 décembre 2024, le Barreau de Guinée a pris la parole sur le drame survenu dans la soirée du dimanche 1er décembre au Stade du 3 avril de N’Zérékoré, lors de la finale du tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya.

L’organisation exige l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale pour établir les responsabilités et déterminer les causes de ce drame.

“Cette enquête doit permettre que toutes les personnes impliquées dans ces événements soient traduites devant un tribunal compétent”, indique le communiqué, tout en appelant les autorités administratives et politiques à éviter de tirer des conclusions hâtives sur les causes, afin de ne pas influencer les enquêtes.

Dans son communiqué le lendemain, le gouvernement guinéen établit un bilan de 56 morts et de blessés. Le Barreau exhorte les autorités à publier “le bilan réel” de ce drame pour éviter toute spéculation et invite les autorités à éviter toute forme de deux poids deux mesures dans l’interdiction des manifestations, conformément à l’article 9 de la Charte de la Transition.

“Bien que réservé sur la légalité de l’interdiction des manifestations publiques, le Barreau de Guinée invite le CNRD et le gouvernement à veiller à ce que cette interdiction soit respectée de manière stricte, y compris par leurs soutiens, dans le respect de l’égalité des citoyens devant la loi”, ajoute le Barreau.

Concernant l’ouverture de l’enquête demandée, l’organisation se dit disponible pour participer à toute commission qui pourrait être constituée à cet effet.