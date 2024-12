Les réquisitions dans l’affaire d’ «extorsion» visant Paul Pogba, survenue en 2022, ont débuté ce mercredi 4 décembre 2024 au Tribunal de Paris. La procureure a prononcé ses réquisitions à l’encontre des six prévenus, dont Mathias Pogba, le frère du milieu de terrain international français.

« Ils ont créé à son égard des liens de dépendance financière et sont gangrenés par ces liens », déclare-t-elle.

Tous les chefs d’accusation ont été retenus contre les six prévenus, à l’exception de celui relatif à l’enlèvement du footballeur, qui est monté de son plein gré dans le véhicule le conduisant à son lieu de séquestration. « Nous savons maintenant que monter dans ce véhicule était un traquenard, mais cela ne suffit pas à constituer les faits d’enlèvement ».

Concernant Mathias Pogba, la procureure a indiqué reconnaître « une différence » par rapport aux autres prévenus. « Il rejoint le groupe parce que c’est l’occasion de régler ses comptes avec son frère », mais « le projet délictuel était déjà élaboré lorsqu’il a intégré le groupe ». À cet égard, elle a requis 3 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, ainsi qu’une amende de 10 000 € à son encontre.

Par ailleurs, la procureure a requis 5 ans de prison, dont 2 ans avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans à l’encontre de Boubacar C. ; 5 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans pour Machikour K. ; 5 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans pour Mamadou M. ; 5 ans de prison, dont 1 an avec sursis, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans pour Adama C. Enfin, Roushdane K., considéré comme le chef de l’opération, a fait l’objet d’un réquisitoire de 8 ans de prison, avec maintien en détention, une amende de 20 000 € et une interdiction de port d’armes de 10 ans.