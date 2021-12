Nombreuses filles et jeunes femmes ont bénéficié d’une formation en techniques de codage, sur initiative de la commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA). Le projet vise à faire progresser leurs compétences en technologie de l’information et de la communication (TIC). Initiée et financée dans le but de combler le fossé numérique entre les sexes à travers le continent africain, la formation a lieu à Conakry, durant une semaine.

Les bénéficiaires ont réalisés 61 projets dans les domaines de l’internet des objets, de développement de sites web, de l’animation etc. Chose qui a plus d’un titre marqué, l’attention du chef de la section innovation et technologie, à la commission économique des Nations-Unies pour l’Afrique, Mactar Sekh. Pour lui, les Guinéens doivent juste être fiers de leurs filles. Il promet d’accompagner les projets unités par ces dernières. «On va sélectionner les meilleurs projets. On a un cadre d’accompagnement de ces filles. Soit on va renforcer leurs capacités, soit avec nos partenaires, on va les aider à mettre en œuvre ces projets.»

La Guinée a abrité ainsi, la première édition de ce projet des Nations-Unies, intitulé « Camp de Codage des jeunes filles africaines connectées », dans la zone de l’Afrique francophone. Fatou Sylla, Directrice nationale des technologies de l’information et l’économie numérique, et coordinatrice dudit projet dans son pays natal, évoque les raisons qui ont plaidé en faveur de ce pays. «C’est l’engagement du gouvernement guinéen, le pilotage, et le boulot abattu qui nous ont permis de remplir les critères de sélection. C’est qui a fait que notre pays a été choisi pour abriter cette première édition.»