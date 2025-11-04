Le parti Union Démocratique de Guinée (UDG), dirigé par Mamadou Sylla, a expliqué ce mardi 4 novembre 2025 les raisons de sa non-participation à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain.

Dans une déclaration rendue publique à Conakry, le vice-président du parti, Elhadj Dembo Sylla, a rappelé que depuis 2010, l’UDG a pris part à toutes les élections nationales — présidentielles, législatives et communales — « à l’issue desquelles le parti a engrangé de très bons résultats ».

Concernant le scrutin présidentiel à venir, Dembo Sylla a indiqué que la formation politique était bel et bien prête à y participer. « Alors, sachant qu’à la fin de la transition militaire, il va y avoir des élections nationales, et comme à l’accoutumée, l’UDG se prépare toujours en bon temps pour se procurer des moyens et des matériels de campagne lui permettant de fournir à toutes ses structures sur l’étendue du territoire les matériels nécessaires pour la campagne afin d’eviter le maximum de risque. C’est ainsi que, comme nous avons l’habitude, et nous avons depuis 2010, un fournisseur, un de nos frères au Sénégal, c’est là que nous commandions chaque fois nos matériels de campagne, les matériels que tout le monde a appréciés ici lors de leur affichage sur l’étendue du territoire. Donc ces matériels, on les a. Ils ont été commandés, et malheureusement, ils ont été tous bloqués à la frontière guinéo-sénégalaise de Sambaïlo à Koundara depuis mai 2025 », a-t-il expliqué.

Le vice-président a ajouté que toutes les démarches entreprises pour récupérer ces équipements sont restées sans succès. « Mais jusqu’au moment où je vous parle, malgré ces démarches et les millions de nos francs qui ont été investis dans tous ces matériels, nous n’avons pas pu, à ce jour, savoir où se trouvent même ces matériels, ils sont dans quel état. Donc on n’a jamais été remis de ces matériels. Ce qui fait qu’à ce jour, il y a eu beaucoup de rencontres, bien sûr, du conseil politique, du bureau politique et du bureau exécutif national pour examiner cette situation. Il n’est pas possible pour un parti qui doit s’engager pour la campagne, tous ces matériels déjà saisis dans lesquels il a investi des millions et des millions de nos francs de s’engager pour la campagne. C’est l’occasion de dire que le parti n’a jamais bénéficié de la remise de ces matériels, ce qui l’a placé dans la situation que vous constatez et dont on tire aujourd’hui les conséquences de ne pas pouvoir nous présenter à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. Nous regrettons fort parce que nous savons que tout le long de l’année 2024 à 2025 vous avez été préparés et tout le monde vraiment est sur les rampes de lancement pour engranger le maximum de résultats à cette présidentielle et aux autres élections nationales à venir. »