Le Collège multidisciplinaire des médecins assermentés, chargé d’évaluer et de certifier l’aptitude physique et mentale des candidats à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, a été officiellement installé ce mardi 4 novembre au siège de la Cour suprême.

Composé de sept spécialistes de renom, ce collège, nommé en octobre dernier, est présidé par le professeur Hassane Bah, médecin légiste. Il comprend également le professeur Amara Cissé (neurologue), le professeur Mamadou Dadhi Baldé (cardiologue), le professeur Mory Fodé Doukouré (psychiatre), le professeur Mariam Beavogui (cardiologue), le professeur Fousseny Diakité (néphrologue) et le professeur Djibril Sylla (médecin interniste).

Lors de la cérémonie d’installation, le procureur général près la Cour suprême, Sidy Souleymane N’Diaye, a rappelé la portée institutionnelle de cette démarche. Selon lui, « l’acte qui nous rassemble participe directement à la consolidation de notre État ».

Il a précisé que le Code électoral exige de tout candidat à la magistrature suprême qu’il présente « les aptitudes physiques et mentales nécessaires à l’exercice d’une fonction d’une telle exigence ». Une disposition qu’il a qualifiée de « garantie essentielle de la bonne gouvernance et de la stabilité des institutions de la République ».

Le procureur a exhorté les membres du collège à faire preuve d’un sens élevé du devoir et de professionnalisme : « Cette mission est aussi exigeante que délicate. Faites preuve de devoir de vérité, de rigueur scientifique et de neutralité absolue. Le peuple guinéen doit, par votre travail, être assuré que celui ou celle qui briguera sa confiance dispose de toutes les facultés nécessaires pour diriger l’État avec lucidité, discernement et endurance.»

Il les a également invités à s’inspirer des « valeurs cardinales de probité, d’objectivité et de rigueur scientifique, afin que la vérité médicale serve fidèlement la vérité républicaine ».

Prenant la parole à son tour, le président de séance, Yaya Boiro, a assuré les médecins du soutien constant de la Cour suprême : « La Cour suprême vous accompagnera, dans le respect de ses attributions, à chaque étape de cette noble mission. Mesurez la grandeur de la tâche qui vous attend et gardez à l’esprit que votre action contribue à la consolidation de l’État de droit et à la préservation de la confiance du peuple guinéen dans ses institutions. »