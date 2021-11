«Les principaux créateurs de l’armée ensevelis dans les fosses communes », c’est sous ce thème que l’Association des victimes de Camp Boiro (AVCB) a animé une conférence ce mercredi 3 novembre 2021 à la Maison de la Presse. Les membres de cette association ont, à tour de rôle, rappelé ce qui pourrait être le motif de l’ensevelissement des créateurs de l’armée guinéenne.

Parmi ces conférenciers, figure Aliou Barry, Directeur du centre d’analyse et d’études stratégiques. Dans sa communication, cet ancien militaire a d’abord reconnu que c’est vrai, qu’il y a eu des actions de «déstabilisation du régime de feu Ahmed Sékou TOURÉ» mais, explique l’analyste, « à partir de 1963 quand il y a eu le coup d’État au Togo qui a renversé Sylvanus Olympio, le coup d’État du Ghana en 1966 et celui du Mali en 1968, Sékou TOURÉ a commencé à se méfier de l’armée, pour éviter qu’il y ait un coup dans son pays. Il a orchestré une purge qui a décimé toute l’élite militaire guinéenne. La technique était simple, il montait un coup d’État, en accusant Fodeba qui était l’un des créateurs de l’armée guinéenne, et une quarantaine d’officiers qui ont été fusillés aux pieds des monts Ganfan, et Kakoulima. C’était un mécanisme de complots pour éviter que l’armée guinéenne ne fasse un coup comme dans les autres pays. L’armée guinéenne a été victime au même titre que toutes les autres couches socio-professionnelles de purge au régime sanglant de M. Sékou TOURÉ».

A l’occasion de la célébration du 63ème anniversaire de l’armée guinéenne, les autorités ont érigé une stèle sous les pieds du mont Kakoulima pour honorer la mémoire des militaires tués pendant le premier régime.

Aliou BARRY dit saluer «vivement» les actions qui ont été posées ces derniers jours par le CNRD, pour avoir réhabilité leurs frères d’armes qui ont été de « façon innocente, lâchement assassinés sous le régime de Sékou TOURÉ. C’est une action positive et c’est un devoir de mémoire. »

Pour sa part, Boubacar Barry, ancien ministre de la République et membre de l’AVCB, estime que cet acte posé par le CNRD prouve que les condamnations qui ont été faites à l’encontre de ces anciens militaires guinéens «l’ont été de manière fallacieuse, politique. C’était simplement pour éliminer des soi-disant adversaires».

Par ailleurs, ce fils d’un ancien militaire, enterré dans une des fosses communes du pays, indique que ce comportement des nouvelles autorités guinéennes est une preuve «éloquente. Je ne crois pas, quels que soient les régimes, qu’on peut honorer un traître». Pourtant, renchérit-il, toutes les personnes enterrées dans les fosses communes ont été considérées comme des traîtres par le régime de Sékou TOURÉ.