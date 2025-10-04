À deux jours de la rentrée scolaire, prévue ce lundi 6 octobre 2025, le ministre de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation, Jean Paul Cédy, a fait le point sur les préparatifs. Invité de l’émission Grand Angle sur la RTG, il a assuré que « toutes les dispositions sont prises pour une rentrée réussie ».

Toutefois, le ministre a reconnu un retard par rapport au calendrier habituel. « Je voudrais dire tout l’espoir que j’ai que l’ensemble des acteurs du système se lancent complètement dans la préparation de cette rentrée et la réalisent le 6 octobre. Parce que nous commençons déjà à prendre suffisamment de retard sur une année scolaire normale», a-t-il déclaré.

Pour rattraper ce décalage, Jean Paul Cédy a annoncé que l’accent serait mis sur le temps d’enseignement. « Ce qui va changer, d’abord, c’est que nous voulons rattraper le temps d’études dans les classes. C’est la première des choses que nous souhaitons faire. On est déjà suffisamment sur la voie du retard, donc il faut faire des efforts pour rattraper au cours de l’année scolaire le temps perdu. Les dispositions sont prises dans ce sens techniquement. »

Le ministre a toutefois reconnu que cette mesure pourrait affecter les élèves, qui disposeront de moins de temps de récupération. S’agissant des priorités de son département, il a mis en avant la nécessité de responsabiliser les acteurs du système éducatif. « On a pour objectif quand même que l’on apprenne à responsabiliser les gens sur leurs fonctions. Cette rentrée a été annoncée depuis un an. Chaque école sait que la rentrée devait se faire le 15, mais pour des raisons particulières, elle a été obligée de reporter. Donc toutes les dispositions administratives au cours de l’année sont en train d’être prises. On n’est pas surpris de la rentrée comme cela se faisait. Et comme on a eu un petit report de presque une quinzaine de jours, donc administrativement tout a été mis en place dans toutes les écoles », a-t-il insisté.

Sur le plan logistique, le ministre s’est également voulu rassurant. « Les affectations d’élèves par exemple sont faites, les enseignants sont postés, les mutations et permutations sont faites. Les emplois du temps sont terminés. Les rénovations, quand c’est possible, quand il y a les ressources, elles sont faites. Les table-bancs ont été redistribués dans pratiquement toutes les écoles dès le mois de mai-juin. Donc, ça a été remis. Donc, tous ces travaux, disons, logistiques, sont déjà faits. Et nous ne faisons maintenant qu’attendre les élèves pour commencer les cours », a-t-il conclu.