À moins de trois mois de l’élection présidentielle prévue le 28 décembre 2025, des doutes persistent sur la participation de l’Union des Forces Républicaines (UFR). Invité à s’exprimer sur la situation de son leader, le secrétaire général du conseil national des jeunes du parti, Mouctar Kalissa, a accusé les autorités de chercher à écarter Sidya Touré de la course.

Concernant le retour de l’ancien Premier ministre en Guinée, Kalissa dénonce un blocage délibéré : « M. Sidya Touré, on l’a interdit de venir en Guinée. Parce que si l’autorité guinéenne refuse de renouveler ton titre de voyage, c’est que c’est un interdit. »

Interrogé sur une éventuelle candidature de Sidya Touré en 2025, il se montre catégorique : « Je dirais non, il ne sera pas candidat à l’élection présidentielle 2025. Tout simplement, on lui a refusé de se recenser (…). Quand tu refuses à quelqu’un de se recenser, c’est que tu ne veux pas que la personne soit sur la liste des électeurs (…). Le refus de renouveler ses documents administratifs, c’est purement politique. »

Selon lui, même la limitation d’âge introduite dans la Constitution vise directement l’ancien Premier ministre : «Cette limitation d’âge n’est mise contre personne, sinon que M. Sidya Touré (…). Dans aucune constitution du monde, on ne parle que de la limitation d’âge. Ils ont préféré que la Guinée soit dirigée par des tocards, des gens qui n’ont pas le niveau.»

Sur la question d’un éventuel soutien de l’UFR à un autre candidat, Kalissa balaie toute ambiguïté : « L’UFR n’a pour candidat que M. Sidya Touré, de près ou de loin. C’est notre éclaireur, c’est notre lumière, c’est notre étoile, c’est notre symbole. C’est le coach, c’est le maître, c’est le messie. »

Enfin, concernant la préparation du parti pour le scrutin, il confirme l’absence d’engagement : « L’UFR ne se prépare pas pour cette élection parce que le parti est suspendu. Jusqu’à présent, la date de la levée de cette suspension n’est pas encore annoncée. L’UFR ne prendra pas part… »

À travers ces déclarations, Mouctar Kalissa réaffirme que, malgré les obstacles politiques et juridiques, l’UFR reste fidèle à son leader Sidya Touré.