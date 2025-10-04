Le Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES), dirigé par Ousmane Kaba, a officiellement annoncé, ce samedi 4 octobre 2025, sa participation à l’élection présidentielle prévue le 28 décembre prochain. La décision a été rendue publique à l’issue d’une réunion du bureau politique national tenue dans l’après-midi, au siège du parti, à Nongo, dans la commune de Lambanyi.

Dans un communiqué, le PADES explique que cette décision intervient à la suite de « discussions approfondies » sur la situation politique nationale.

« Le parti a pris acte de la bonne tenue du scrutin référendaire du 21 septembre 2025, pour lequel il avait appelé à voter oui, ainsi que de la promulgation de la nouvelle Constitution le 26 septembre 2025. Le PADES se réjouit de la réalisation de cette étape décisive pour le retour à l’ordre constitutionnel et l’organisation prochaine des élections présidentielle, législatives et locales », souligne le document.

Le parti précise par ailleurs : « Le PADES informe ses responsables, ses militants ainsi que l’opinion nationale et internationale qu’il participera à toutes ces élections conformément à sa mission. En particulier, le PADES présentera une candidature à l’élection présidentielle du 28 décembre 2025. »

Enfin, le communiqué salue « les efforts du Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya, et du Gouvernement, pour la mise en œuvre de grands projets structurants, capables de réaliser le potentiel de croissance économique du pays ».