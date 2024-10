Le président du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) est en deuil suite au décès de son fils Cheick Kouyaté. Le décès est survenu le mardi 2 octobre 2024 à Conakry, et l’enterrement a eu lieu jeudi.

“Chers amis, chers frères et sœurs, chers compatriotes ! En ces moments de profonde douleur suite au départ prématuré de notre fils bien-aimé Cheick Kouyaté, ma famille et moi tenons à exprimer notre plus sincère gratitude pour l’immense élan de solidarité, de compassion et de soutien que vous nous avez témoigné. Vos mots réconfortants, vos prières et vos gestes chaleureux nous ont touchés au plus profond de nos cœurs. Nous sommes profondément émus par cet élan d’affection qui nous a aidés à traverser cette épreuve difficile”, a posté Lansana Kouyaté sur Facebook.