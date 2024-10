Dans une déclaration publiée ce vendredi 4 octobre 2024, le Forum des forces sociales de Guinée (FFSG) a réagi aux propos du préfet de Kankan, Kandja Mara, qui a proféré des menaces contre quiconque s’attaquerait aux effigies du président de la transition. L’organisation exige son limogeage ainsi que l’ouverture d’enquêtes sur les circonstances de la mort du médecin Dr Dioubaté.

Lors de la célébration de la fête de l’indépendance nationale, le mercredi 2 octobre dernier, le préfet de Kankan a déclaré que toute personne qui serait prise en train de s’attaquer à un édifice représentant le général Mamadi Doumbouya “partirait de la même manière que l’autre”, faisant allusion à Dr Dioubaté, médecin à l’hôpital régional de Kankan, décédé en prison. Ce dernier, accusé d’avoir brûlé une effigie du président de la transition, a été retrouvé mort dans sa cellule après son arrestation.

Les Forces sociales de Guinée condamnent fermement les propos du préfet et estiment qu’il n’y a plus de doute quant à son implication présumée dans cette mort tragique.

En conséquence, “les Forces sociales de Guinée adressent leurs condoléances à la famille du défunt et invitent le ministre des Droits de l’homme et le procureur près la Cour d’appel de Kankan à engager immédiatement des poursuites judiciaires contre le préfet Kandja Mara pour des faits d’assassinat sur la personne de Dr Dioubaté. Le Premier ministre et le ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation (MATD) doivent démettre sans délai ce préfet de ses fonctions afin de faciliter le travail de la justice.”

Tout en saluant et soutenant les efforts fournis par le Barreau de Guinée, les Forces sociales de Guinée l’invitent à enclencher immédiatement des actions de protestation, telles que la désobéissance civile, dans tous les tribunaux du pays jusqu’à ce que lumière soit faite sur tous ces crimes non suivis de procédures judiciaires.