La Maison des associations et ONG de Guinée (MAOG) a réagi à la décision du gouvernement guinéen suspendant la délivrance des agréments pour les ONG et mouvements associatifs en Guinée. Les responsables de cette organisation de la société civile s’inquiètent des impacts de cette décision sur les activités humanitaires.

Joint par Guinee360, le coordinateur de la MAOG, Mamadou Saliou Barry se dit convaincu que cette démarche pourrait entraîner des répercussions négatives. “Bien que nous comprenions la nécessité de réguler le secteur des ONG, cette suspension de trois mois pourrait avoir des répercussions négatives sur les projets en cours et les nouvelles initiatives qui attendent des agréments. Nous sommes préoccupés par l’impact potentiel sur les activités humanitaires et de développement crucial que les ONG mènent sur le terrain”, a regretté M. Barry.

Comme l’a souligné le gouvernement dans son communiqué, la MAOG reconnaît qu’il peut y avoir des dysfonctionnements au sein de certaines ONG. Cependant, son coordinateur soutient que cela ne devrait pas occasionner une suspension générale du processus de la délivrance des agréments. C’est pourquoi, Mamadou Saliou Barry invite les autorités guinéennes à agir de la manière la plus intelligente.

“La MAOG reconnaît qu’il y a des dysfonctionnements et il est important de les traiter de manière appropriée. Cependant, une suspension générale des agréments pourrait ne pas être la mesure la plus adaptée pour résoudre ces problèmes spécifiques. Une approche plus ciblée, qui identifie et adresse les dysfonctionnements de manière précise, pourrait être plus efficace. Nous croyons qu’un dialogue ouvert et des mesures correctives spécifiques seraient plus appropriés”.

Par ailleurs, il a demandé au gouvernement d’opter pour le dialogue en vue de résoudre les dysfonctionnements identifiés et à apporter au même moment son soutien aux ONG, qui selon lui, jouent un rôle important dans le processus de développement. “Nous demandons au gouvernement de reconsidérer la suspension générale et d’opter pour une approche plus sélective et consultative. Il serait bénéfique d’établir un cadre de collaboration avec les acteurs de la société civile pour résoudre les problèmes identifiés tout en continuant à soutenir les ONG qui jouent un rôle crucial dans le développement du pays. Une transparence accrue dans les critères de régulation et un soutien aux ONG en conformité sont également essentiels pour garantir l’efficacité et la pérennité du secteur”, a suggéré le coordinateur de la MAOG.