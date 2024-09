Sorti le 31 août, le dernier clip de Straiker, intitulé “Jooni”, fait déjà sensation avec plus de 100 000 vues et 12 000 likes. À travers cette chanson percutante, le rappeur ne se contente pas de livrer une performance musicale, il dresse un tableau sombre de la situation socioéconomique dans laquelle se trouve son pays.

Dans “Jooni”, Straiker dénonce la violence quotidienne devenue monnaie courante. “Chaque jour, ils tuent, les femmes pleurent. Les enfants ont abandonné les études. Les diplômés sont au chômage et ceux qui n’ont jamais fini leurs études, sont devenus enseignants. Nos filles sont devenues dévergondées sur Tik Tok et tous les jeunes veulent traverser la Méditerranée”.

Le rappeur engagé ne ménage pas ses critiques : il montre des routes dégradées, des hôpitaux malodorants, et des jeunes qui se tournent vers la consommation de la drogue Kush. Les enseignants sont accusés de détourner des bourses, et l’insécurité et le chaos semblent régner. L’image de “l’Axe” ensanglanté symbolise le désespoir et l’absence de progrès dans le pays.

“Jooni” est bien plus qu’une simple production musicale, c’est un appel à la réflexion sur les défis quotidiens auxquels la société est confrontée. Straiker, à travers “Jooni”, lance un cri d’alarme face à l’indifférence et au déclin, espérant que sa voix rallumera la flamme du changement.