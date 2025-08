Depuis le 28 juin, les inondations qui frappent la Guinée ont causé la mort d’au moins 30 personnes et entraîné d’importants dégâts matériels, selon l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires (ANGUCH).

Dans une déclaration publiée ce lundi 4 août 2025, le Système des Nations Unies en Guinée a exprimé sa « profonde compassion » et présenté ses sincères condoléances aux familles endeuillées par ces intempéries, notamment à Conakry, où plusieurs quartiers ont été gravement touchés.

« Nous exprimons également notre solidarité à toutes les personnes affectées par les inondations sur l’ensemble du territoire national », souligne la déclaration.

Le Système des Nations Unies s’inquiète particulièrement de l’impact de ces catastrophes sur les populations les plus vulnérables, souvent installées dans des zones à haut risque, tant en milieu urbain que rural. « Ces pertes humaines rappellent l’urgence d’investir dans des mesures structurelles pour éviter la répétition de telles tragédies », déplore-t-il, tout en saluant les actions entreprises par les autorités guinéennes.

L’organisation onusienne réaffirme par ailleurs son engagement aux côtés du gouvernement et des communautés pour répondre à l’urgence humanitaire, tout en appuyant des réponses à long terme. « Le Système des Nations Unies en Guinée reste pleinement engagé, non seulement pour contribuer à l’assistance immédiate à travers le pays, mais aussi pour accompagner le développement de solutions durables, axées sur la prévention des risques, la mise en place de systèmes d’alerte précoce efficaces et le renforcement de la résilience des communautés locales, en intégrant les voix et les actions précoces des populations les plus exposées. »