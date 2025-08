Huit mois après la tragédie survenue le 1er décembre 2024 au stade régional du 3 avril de Nzérékoré, à l’occasion de la finale du tournoi doté du trophée Général Mamadi Doumbouya, les résultats de l’enquête administrative se font toujours attendre. Ce drame, qui avait profondément bouleversé la nation, continue de susciter des interrogations, malgré les engagements initiaux des autorités à faire toute la lumière.

Le lendemain du drame, dans une adresse solennelle à la Nation, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, avait annoncé la mise en place d’une commission d’enquête administrative pour établir les responsabilités.

Le 28 janvier 2025, ladite commission a remis son rapport au Premier ministre Bah Oury à la Primature, en présence du ministre de l’Administration du territoire et de la décentralisation. Le lendemain, dans l’émission “On fait le point” sur les antennes de la RTG, le Premier ministre avait assuré que les conclusions de l’enquête seraient rendues publiques dans les jours qui suivraient. Mais depuis, le dossier n’a connu aucune avancée notable.

Le bilan officiel communiqué par le gouvernement dès le 2 décembre faisait état de 56 morts et de nombreux blessés graves. Toutefois, plusieurs sources indépendantes contestent ces chiffres. Dans son rapport publié le 14 février 2025, l’ONG Avocats Sans Frontières fait état de 140 morts, dont 11 disparus, ainsi que de nombreux blessés — graves et légers — et d’importants dégâts matériels : véhicules et motos incendiés, poste de police saccagé puis incendié. D’autres ONG locales de défense des droits humains ont recensé 135 morts, tandis que le Conseil supérieur de la diaspora forestière parle, lui, de 300 morts.

Le 10 mars, le collectif Avocats Sans Frontières a annoncé avoir déposé une plainte devant le Tribunal de première instance de Nzérékoré contre les organisateurs du tournoi ainsi que X. Faute de suite donnée par le procureur, l’ONG a dénoncé un classement sans suite implicite du dossier. Le 21 mars, les avocats représentant les victimes ont indiqué avoir saisi la Cour d’appel de Kankan. Mais là encore, aucune évolution notable n’a été enregistrée depuis.

Pour rappel, ce tournoi baptisé « Tournoi de la Refondation » avait été organisé par l’Alliance des jeunes leaders de la Forêt, sous la codirection de Sabin Kpoghomou, entrepreneur, et Doussou Traoré, directeur général du Patrimoine bâti public. Le coup d’envoi avait été donné le 16 novembre 2024 sous la présidence du général Amara Camara, ministre secrétaire général de la Présidence, et avec le parrainage du ministre de l’Agriculture et de l’Élevage, Félix Lamah.

Dans la plainte introduite par Avocats Sans Frontières, les premiers visés sont les organisateurs du tournoi ainsi que des responsables non encore identifiés.

Interrogé sur l’évolution de la procédure, le collectif des avocats des victimes a refusé de se prononcer, évoquant la nécessité de « préserver les intérêts des familles endeuillées ».