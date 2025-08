Accompagné du ministre Secrétaire général du gouvernement, Tamba Benoît Kamano, le Premier ministre Bah Oury a entamé une visite auprès des ministres récemment nommés à la tête des départements nouvellement réorganisés.

Le chef du gouvernement s’est successivement rendu dans les ministères de l’Énergie, de l’Agriculture, du Commerce, de la Pêche, des Infrastructures et du Tourisme. À l’issue de ces visites, il a insisté sur la nécessité d’une prise de fonction rapide : « Il faut que les ministres s’installent rapidement et confortablement, et que le travail se poursuive sans délai. Les chantiers sont immenses, chaque jour doit nous rapprocher des résultats attendus », a-t-il déclaré.

Évoquant la scission de certains ministères, Bah Oury a précisé que cette initiative du chef de l’État vise à « donner plus de tonus et de cohérence à l’action publique ». Et d’ajouter : « Nous avons une obligation de redevabilité, et nous devons dès maintenant nous préparer pour le cap stratégique de 2026, où nous sommes attendus sur des réponses concrètes aux besoins des citoyens et sur l’ancrage durable des institutions républicaines. »