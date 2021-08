Le prix du carburant passe désormais de 9000 à 11000 gnf à partir de ce mercredi 04 août 2021. Cette augmentation ne passe pas inaperçu chez les opérateurs économiques. Le président du groupe organisé des hommes d’affaires rassure que les commerçants vont augmenter le prix de leur marchandises.

« Ils ont gaspillé tout l’argent de l’Etat, tout l’argent que les opérateurs économiques payent et tout ce qui rentre au niveau des mines. Maintenant on est en train de faire payer les populations de leur mauvaise gouvernance. C’est tout simplement terrible. Donc soyez sûr et certain que c’est du tic au tac, les opérateurs économiques aussi vont augmenter, ils n’ont pas le choix. Parce que s’ils n’augmentent pas, ils vont perdre. Donc je dirais tout simplement c’est le résultat» regrette Mohamed Chérif Abdallah Haidara.

Avant d’ajouter ceci: « Et demain personne ne dira c’est un commerçant qui a augmenté. Quand on augmente le carburant, les commerçants vont augmenter les prix. Les commerçants aussi vivent de leur propre sueur. Donc c’est du tic au tac. Et c’est la population qui va souffrir à cause de cette mauvaise gouvernance. Et le pays sera exposé à un insécurité de façon extraordinaire. C’est tout simplement décevant de sa manière de dire »gouverner autrement ». Ça vient de commencer. Et je pense que la population doit réagir autrement » lance le président du GOHA.