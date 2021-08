Depuis le réajustement du prix du carburant à la pompe dans la nuit du mardi à mercredi par le gouvernement, des voix s’élèvent partout. Le ministre des hydrocarbures justifie cette augmentation du prix du carburant par la hausse du baril entre 72 et 75 dollars.

« Nous sommes au courant que le baril hausse tous les jours. Il vous souviendra en avril 2020 quand on a baissé le prix à 9 000, le baril était en 25 $. Aujourd’hui, il varie entre 72 et 75 $, donc plus de 300% d’augmentation. Naturellement, on ne pouvait qu’augmenter d’autant plus qu’on est tributaire à l’étranger» a expliqué Zakaria Koulibaly.

Désormais, le tronçon qui était à 1500 passe à 2000. Mais selon le ministre des hydrocarbures, les autorités guinéennes ont convenu avec les transporteurs qu’aucune augmentation du transport sera faite. « À partir du moment, c’est concerté avec les transporteurs, ce n’est pas unilatéral. Les autorités compétentes, le ministère de la sécurité sont assis avec les transporteurs, ils ont convenu à cette mesure que l’augmentation du carburant n’inclut pas sur le transport. Donc, à partir du moment où transporteurs et autorités compétentes se sont entendus pour le prix (si le transport est augmenté) on remontera à qui de droit » rassure Zakaria Koulibaly.

Publicité

Et d’ajouter ceci : « La Guinée vend à 11 000 GNF, il y a un autre effort du gouvernement qui prend en compte la dimension sociale. On aurait pu aller jusqu’à 12 000 GNF. Le gouvernement continue encore à perdre de l’argent légèrement. Lorsque le prix du carburant était à 9 000 le gouvernement a perdu plus de six cent milliards du mois d’avril à maintenant » a-t-il rappelé.