Créée en 1989, le Groupe Access Bank, filiale du premier Groupe bancaire africain en termes de nombre de clients avec 36 millions de clients et 44 millions de comptes, a ouvert officiellement ses portes en Guinée, ce ce mercredi 04 aout 2021.

La Banque a inauguré ses nouvelles installations situées dans la commune de Kaloum (Conakry). Cette cérémonie d’inauguration a mobilisé plusieurs personnalités guinéennes notamment le président Alpha Condé, le ministre du Budget, Ismael Dioubaté, le gouverneur de la Banque Centrale de République de Guinée (BCRG), Dr Lounceny Nabé, le président de l’Association des Professionnels des Banques et le Secrétaire général de la Fesabag.

Cette Banque qui opère dans plus de 20 pays en Afrique et dans le monde, se fixe comme objectif, d’offrir des prestations de service banque, établir, poursuivre, maintenir, étendre et développer en Guinée tout comme ailleurs, des activités bancaires sous tous ces aspects, ainsi que traiter et prendre toutes mesures accessoires à l’activité bancaire.

Publicité

Dans son discours, le PDG d’Access Bank, Herbert Wigwe a rappelé que la mission d’Access Bank est de définir des normes pour des pratiques commerciales durables qui libèrent les talents des employés, en offrant une valeur supérieure aux clients et fournissant des solutions innovantes pour les marchés et les commerciales qu’elle servira.

De son coté, le gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), s’est félicité de l’installation de cette institution bancaire basée au Nigéria. Dr Louceny Nabé promet d’associer Access Bank au mouvement de modernisation qui souffle sur la Guinée.

«Nous savons qu’avec son expérience et son expertise, Access Bank ne manquera pas d’enrichir le paysage bancaire guinéen, en apportant une nouvelle façon de faire de la Banque. Je ne considèrerai pas Access Bank comme une petite Banque, mais comme une banque déjà de plain-pied dans le secteur bancaire guinéen et l’associer à tout le mouvement et vent de modernisation qui souffle sur le pays», a-t-il rassuré.

Le président Condé qui tient à faire de la Guinée la deuxième puissance économique en Afrique de l’Ouest, se dit rassuré des progrès réalisés par Access Bank. Pour atteindre cet objectif, le président guinéen invite les Guinéens au travail.

«Nous avons l’ambition et je l’affirme haut et fort, de faire de la Guinée la deuxième économie en Afrique de l’Ouest, derrière le Nigeria. Je veux que les jeunes, les femmes et les paysans croient à cette ambition. Cela ne peut se faire que si le pays est calme et si y a la solidarité. Quand je vois ce que le PDG d’Access Bank a fait au Nigéria, cela me rassure. Sa présence n’est pas seulement la présence d’une banque, mais c’est aussi la présence des grands hommes d’affaires nigérians, qui viendront travailler main dans la main avec leurs partenaires Guinéens», a exhorté Alpha Condé.