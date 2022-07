Conakry, le 4 juillet 2022 – « L’Entrepreneuriat féminin, moteur de développement socio-économique et de croissance inclusive, tel est le thème de la 4 édition du Salon des Entrepreneurs de Guinée dédié aux femmes qui se tiendra du 12 au 13 octobre prochain. Pour l’année 2022, le SADEN entend agir en faveur d’une société plus inclusive.

Représentant 52% de la population, les femmes occupent une place importante dans l’économie guinéenne, particulièrement dans le secteur informel mais leur participation est notable dans tous les domaines. La promotion de l’entrepreneuriat féminin est donc essentielle pour accroître l’égalité entre les femmes et les hommes et participer à l’émancipation et l’autonomisation économique des femmes.

ENSEMBLE POUR L’ENTREPRENEURIAT AU FÉMININ

Dans un contexte de post-crises sanitaire et politique, où les femmes entrepreneures ont été très impactées, le SADEN 2022 se veut un cadre dynamique contribuant à la relance de l’emploi féminin dans tous les secteurs.

Quelle est la bonne marche à suivre lorsqu’on est entrepreneuse ou salariée ? Quels accompagnements peut on obtenir et auprès de quels acteurs de l’écosystème entrepreneurial? Comment accroître sa résilience, vivre, créer des opportunités en période post-crises (sociale, politique, sanitaire, etc.)?

Autant de questions qui seront explorées autour de cette 4 édition du Salon des entrepreneurs de Guinée. Pour y répondre, des participants et intervenants venus de différents horizons sont, attendus aux côtés des jeunes Guinéens, pour apporter leurs expertises, partager leurs connaissances et trouver des canaux d’ouverture pour lutter contre les impacts de la crise sanitaire mais aussi relancer le développement de l’entrepreneuriat en République de Guinée après une année 2021 difficile.

Créateurs, repreneurs, dirigeants de TPE/PME, ne manquez pas ce rendez-vous indispensable en présence des acteurs clés du monde de l’entrepreneuriat.

LE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DES ENTREPRENEURS EN GUINÉE

Le Salon des Entrepreneurs de Guinée (SADEN) est le plus important rassemblement des Entrepreneurs en Guinée. Depuis 3 ans, il se positionne comme l’évènement annuel de promotion et d’appui au développement des entreprises en Guinée en accompagnant les porteurs de projets dans le lancement de leurs activités, les jeunes dirigeants et gérants confirmés à accélérer leur business.

Véritable tribune d’expression par excellence pour faire découvrir le niveau d’engagement des acteurs de l’écosystème entrepreneurial guinéen dont l’Etat, les partenaires de la Guinée et le parcours des jeunes entrepreneurs ayant réussi ou en quête d’opportunités, le SADEN a réuni près de 12 000 visiteurs sur les 3 premières éditions, signe d’une dynamique et d’une attractivité manifestes pour cet événement.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À DES BESOINS CIBLES

Formidable occasion de pouvoir rencontrer, en 48 heures, tous les meilleurs experts de l’entrepreneuriat, le SADEN est aussi une opportunité unique de pouvoir trouver l’inspiration, tester son idée, s’implanter sur le territoire, bénéficier de conseils gratuits et personnalisés, financer et accélérer son projet, découvrir de nouvelles solutions de développement, recruter un associé ou un collaborateur ou encore partager son expérience et celles de grands entrepreneurs.

Pour cette nouvelle édition, le SADEN proposera cette année encore avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème entrepreneurial:

⚫ Des expériences immersives et participatives

⚫ Des animations attractives

⚫ Des ateliers et formations personnalisés et thématiques

⚫ Des séances de coaching

⚫ Des rencontres B2B, B2C

Des sessions plénières et ateliers seront mis en place pour vivre l’esprit d’entreprise de façon plus intense et aller toujours plus loin pour former, entourer, inspirer et connecter les entrepreneurs.

Le Comité d’organisation du SADEN aura à nouveau le plaisir d’accueillir tout l’écosystème entrepreneurial en un même lieu pour partager conseils, bonnes pratiques, solutions et émotions afin d’apporter toutes les clés pour soutenir les dirigeants et futurs dirigeants de Guinée.

LE PRIX SADEN DE L’ENTREPRISE DE L’ANNÉE

Le prix SADEN de l’Entreprise de l’année récompense chaque année les projets les plus innovants dans leur catégorie. Au nombre de 3 pour cette nouvelle édition Culture et divertissement, Agrobusiness, Digital. Un Prix spécial de l’Entrepreneure féminin sera également décerné pour cette édition. Cette compétition permet aux entreprises de mesurer leurs capacités, en termes de qualité de produits et de prestations de services. Les candidats sont évalués sur l’aspect créatif et novateur de leur projet, leur présentation et leurs ambitions par un jury d’experts chargés de choisir les meilleurs projets.

INFORMATIONS PRATIQUES

Date: 11, 12 et 13 octobre 2022

11 octobre: Conférence TEDx (sur invitation seulement)

12 et 13 octobre 2022: SADEN

Lieu : Hôtel Kaloum, Conakry, République de Guinée

Déroulé du prix SADEN de l’entreprise de l’année

⚫ Soumission des candidatures : du 4 au 7 juillet 2022 à minuit

⚫ Auditions : du 6 au 7 août 2022

⚫ Annonce des entreprises finalistes : 10 août 2022

⚫ Finale: 12 octobre 2022

CONTACT

Pour toute information supplémentaire, merci de nous contacter via [email protected]