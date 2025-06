Lors d’un point de presse tenu ce mercredi 4 juin à Conakry, le Premier ministre, Bah Oury, s’est exprimé sur la conjoncture économique actuelle du pays. Il a souligné que la Guinée traverse une période charnière, marquée par une croissance significative, mais aussi par des déséquilibres que le gouvernement devra surveiller de près.

« C’est un phénomène qu’il faut qu’on ausculte avec rigueur et sérieux. Nous sommes dans une phase de basculement. Nous sommes dans un pays qui, il y a quelques mois, le taux de croissance économique était, en moyenne, si tout se passait bien, aux alentours de 4 %, 3 % », a déclaré Bah Oury.

Malgré un contexte économique tendu, le chef du gouvernement affirme que le pays a enregistré une croissance remarquable en ce début d’année.

«En début d’année 2024, la Guinée est sortie avec un taux de croissance qui est avoisiné de 7 %, ce qui est extrêmement exceptionnel. Donc, il y a des chantiers d’envergure dans le pays qui nécessitent, à ce niveau-là, des ajustements à tous les niveaux. Dans ce contexte, une monnaie fiduciaire très importante pourrait ne pas satisfaire les besoins de cette économie. D’où la nécessité, en termes de moyens de paiement et des usagers comme par le passé, de réfléchir et de changer de méthode et de changer aussi de stratégie en la matière », a-t-il souligné.

En conclusion, Bah Oury a annoncé l’organisation prochaine de rencontres avec les acteurs économiques afin de trouver des réponses concrètes à la crise de liquidité qui touche le pays.

«Je dois vous avouer qu’après notre entretien de tout à l’heure, on va se retrouver avec des acteurs du monde économique qui travaillent sur cette matière, c’est-à-dire la monnaie, pour approfondir nos réflexions et envisager, dans les prochains jours, des pistes permettant de résorber cette crise de liquidité qui affecte tout le monde », a-t-il conclu.