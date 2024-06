En visite de travail et d’amitié en Guinée, le conseiller Afrique du président français, Emmanuel Macron, a rencontré les autorités guinéennes. Au cours de ces rencontres, les discussions ont porté sur les différents aspects de la coopération bilatérale.

S’agissant de la transition guinéenne, le diplomate français a réitéré l’engagement et la solidarité de son pays envers la Guinée.

“J’ai porté un message d’amitié, de solidarité et de soutien de la part du Président de la République française et de toutes les autorités françaises. Nous avons également fait un tour d’horizon bilatéral concernant l’économie, la sécurité régionale et la défense. Nous avons réaffirmé notre engagement et notre solidarité envers la transition guinéenne en discutant des prochaines étapes, qui sont très importantes”, a déclaré M. Jeremy Robert dans des propos relayés par le service de communication de la Primature.

Cette visite du conseiller Afrique d’ Emmanuel Macron intervient 24 heures après celle de Sergueï Lavrov, ministre des affaires étrangères de la fédération de Russie.

Depuis le coup d’État du 5 septembre 2021, la France s’est toujours tenue du côté de la Guinée pour apporter appui au pays dans le cadre du retour à l’ordre constitutionnel.