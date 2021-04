Composée de 16 chapitres, cette œuvre est à caractère sensibilisateur contre les mariages précoces et les pressions sociales exercées sur les jeunes dans leurs familles dans le cadre du mariage.

Lors de la dédicace de ce livre, une projection a été faite sur la thématique de mariage précoce, et la discrimination des jeunes femmes non mariées jusqu’à un certain âge. Ceci est une manière de véhiculer des messages à l’endroit des parents afin d’éradiquer le fléau du mariage précoce, a fait savoir Mariama Diana Diallo, auteure de l’ouvrage.

«Il y a trop de victimes, je pense qu’on est arrivé à un moment où il faut que les consciences s’éveillent, il faut que les choses essayent de changer dans la positive directive, et qu’on cesse de s’acharner sur les jeunes qui n’ont peut-être pas choisi, parfois qui ont choisi mais que l’on essaye de violer le moyen possible les libertés élémentaires de la couche féminine. Nous sommes dans un monde où on a pas besoin de forcer, de s’acharner sur la jeune fille. On est dans un monde où il faut laisser l’autre vivre sa vie comme elle l’entend», a dit l’écrivaine.

Mariama Diaka Diallo aborde également la question de l’amour, de l’hypocrisie, la mort et les relations amicales, dans cet ouvrage, se trouvant dans les rayons de l’Harmattan-Guinée.