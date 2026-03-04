L’Association Sportive de Kaloum est sortie de son silence après les sanctions prononcées par la Ligue guinéenne de football professionnel (LGFP) à la suite des incidents survenus sur la pelouse du Hafia.

Dans un courrier officiel daté du 2 mars 2026 et adressé au ministre de la Jeunesse et des Sports, Mamadou Cellou Baldé, le club de la presqu’île conteste formellement le point 3 de la décision disciplinaire. Cette disposition lui impose le paiement d’une facture correspondant au remboursement intégral des dommages matériels causés au stade Petit Sory, sous peine d’exclusion du championnat.

Les « Sous-marins jaunes » rejettent cette mesure, qu’ils jugent dépourvue de base réglementaire claire, et sollicitent une médiation institutionnelle du patron des sports. Ils demandent également l’ouverture d’une enquête indépendante ainsi que la suspension immédiate de l’exécution de la sanction contestée.

Dans son argumentaire, l’AS Kaloum estime que la décision de la LGFP repose sur des fondements juridiques fragiles. Le club pointe notamment l’absence de texte réglementaire prévoyant une exclusion automatique liée au non-paiement d’une facture contestée. Il déplore également l’absence d’expertise indépendante et contradictoire pour évaluer les dégâts matériels – chaises détruites, grillage endommagé, entre autres – ainsi que le caractère unilatéral de la facture, établie sans constat officiel ni procès-verbal contradictoire.

L’AS Kaloum dénonce le non-respect de la procédure d’enquête annoncée le 23 février par le ministère de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la Fédération guinéenne de football.