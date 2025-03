A l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier, les fidèles chrétiens de Guinée vont entamer le Carême ce mercredi 05 mars 2025.

A cette occasion, le président de l’Ufdg, Cellou Dalein Diallo a envoyé un message aux chrétiens de Guinée.

“En ce début de Carême, temps de prière, de partage et de renouveau spirituel, je tiens à adresser mes pensées les plus sincères à toute la communauté chrétienne de Guinée. Que ces quarante jours de recueillement et de pénitence soient pour chacun une occasion de renforcer sa foi, de cultiver l’amour du prochain et de se rapprocher de Dieu dans l’humilité et la paix. Puisse ce temps de Carême nous inspirer à œuvrer ensemble pour une Guinée plus juste, plus solidaire et plus fraternelle. Que Dieu vous accompagne et vous fortifie !”, a souhaité l’ancien Premier ministre.