Le vice-coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée (FFSG), Boubacar Biro Barry, a réagi à la candidature annoncée du général Mamadi Doumbouya aux prochaines élections présidentielles. Selon lui, ce qui n’a pas été accepté pour le capitaine Dadis en 2010 ne sera pas toléré pour Mamadi Doumbouya.

Lors de la marche dite de l’unité et de la paix organisée par les soutiens du CNRD le week-end dernier à Kankan, certains hauts responsables de la transition ont annoncé que le président de la transition sera candidat au prochain scrutin présidentiel. Biro Barry qualifie cette marche de provocation, visant à se moquer du peuple de Guinée.

“On parle de caravane de la paix, mais en réalité, c’est une caravane de la provocation, car beaucoup de gens ne partagent pas ce point de vue. Il ne faut pas se moquer du peuple sous prétexte qu’on a des armes, des munitions et des griots qui chantent à travers le territoire”, a-t-il réagi, appelant au respect de la population guinéenne.

“Je pense qu’il faut agir intelligemment et avec respect. Sinon, on ne peut pas appeler cela une caravane de la paix. De toute façon, retenons ceci : ce qu’on n’a pas admis pour Dadis, on ne l’admettra pour personne. Même si une majorité reste silencieuse, c’est cela la réalité”, a-t-il prévenu.

Biro Barry regrette également l’attitude de certains cadres guinéens qui tiennent de tels propos, tout en rappelant que ces derniers devront assumer les conséquences de leurs déclarations devant l’histoire.

“C’est dommage que des Guinéens se transforment en petits griots pour tenir de tels propos, en contradiction avec les engagements et promesses du président de la transition à l’échelle internationale”, a ajouté M. Barry.

Par ailleurs, il a interrogé le “silence” du général Mamadi Doumbouya face à ces différentes déclarations qui contredisent ses engagements. “Sinon, à sa place, si quelqu’un contredit ce que je dis, je le sanctionne en tant que président. Mais je crois que la situation est tellement déliquescente qu’il faut s’attendre à tout”, a-t-il conclu.